Der Dax hat am Mittwoch etwas zugelegt. Über der im Verlauf überschrittenen Marke von 13 300 Punkten konnte er sich aber nicht halten. Jüngste Hinweise auf ein baldiges Ende im Handelsstreit lösten nur noch milde Freude unter den Anlegern aus, zum Börsenschluss legte der Leitindex um 0,38 Prozent auf 13 287,07 Punkte zu. In der Spitze war er bis auf knapp 13 315 Punkte geklettert. Der MDax verlor 0,04 Prozent auf 27 531,46 Punkte, nachdem er am Vormittag noch bei fast 27 637 Zählern auf ein Rekordhoch gestiegen war.

"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus gesagt. Die Gespräche liefen "sehr gut". In den Verhandlungen zwischen den USA und China hatten beide Seiten schon häufiger Fortschritte gemeldet, bislang wurde aber noch kein Abkommen geschlossen. "Die Börse ist langsam aber sicher gesättigt, was die Versprechen rund um den Handelskonflikt anbelangt", kommentierte CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl die Reaktionen auf dem Parkett. "Die Investoren wollen jetzt Fakten sehen, geredet und versprochen wurde genug."/kro/he

