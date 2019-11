Der DXY nähert sich seinem Schlüsselwiderstand von 98,50 - Die nächste Hürde bildet 98,50 - DXY Tageschart Der DXY notiert übergeordnet in einem intakten Aufwärtstrend oberhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. Am Mittwoch näherte sich der Dollar-Index seinem kritischen Widerstand von 98,50. In den USA wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...