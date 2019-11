Der EUR/USD nähert sich während der US-Sitzung den Novembertiefs an - Die Schlüsselunterstützung befindet sich bei 1,0996 Dollar - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD bewegt sich übergeordnet in einem Abwärtstrend unterhalb seiner wichtigsten gleitenden Durchschnitte. An diesem Mittwoch rutschte das Devisenpaar unter die Marke von 1,1000 Dollar. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...