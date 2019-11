Der Aussie ist in dieser Woche in einer engen Range gefangen - Die nächste Unterstützung bildet das jüngste Verlaufstief bei 0,6773 Dollar - AUD/USD Tageschart Der Aussie notiert übergeordnet in einem Abwärtstrend unter seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Das Devisenpaar ist in einer Range gefangen, hält sich aber oberhalb seiner Novembertiefs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...