Die Umfrage zeigt auch, dass die Menschen der Meinung sind, dass die Prognose bei Lungenkrebs äußerst schlecht ist und es Veränderungen bei der Diagnose bedarf

LONDON, Nov. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur etwa eine von fünf Personen (22 %) stimmt der Aussage, dass "Patienten mit Lungenkrebs ihre Krankheit im Allgemeinen durch die Wahl ihres Lebensstils und ihr Verhalten verursacht haben" nicht zu. Dies ist das Ergebnis einer weltweiten Omnibusumfrage, die von Ipsos MORI durchgeführt und von der Lung Ambition Alliance gesponsert worden ist. Die Ergebnisse wurden so veröffentlicht, dass sie mit dem Ende des National Lung Cancer Awareness Month zusammenfallen. Lungenkrebs ist eine Erkrankung, die nach wie vor stigmatisiert wird. Die Stigmatisierung von Lungenkrebs ist problematisch und könnte Raucher dazu veranlassen, sich schuldig zu fühlen und ein Gespräch mit ihrem Arzt über mögliche Symptome hinauszuzögern.1

Weitere Ergebnisse der Studie zeigen:

Die Mehrheit der Menschen (59 %) ist zuversichtlich, dass in fünf Jahren ein signifikant höherer Anteil an Patienten mit Lungenkrebs geheilt werden kann als derzeit.

Aber die Wahrheit ist, dass gegenwärtig nur etwa eine von fünf Personen fünf Jahre nach der Erstdiagnose noch am Leben ist. 2 Trotz der jüngsten Fortschritte in Bezug auf die Früherkennung und neue Behandlungen gibt es noch viel zu tun, um die Überlebensrate signifikant zu verbessern.

Trotz der jüngsten Fortschritte in Bezug auf die Früherkennung und neue Behandlungen gibt es noch viel zu tun, um die Überlebensrate signifikant zu verbessern. Jetzt ist es an der Zeit, die Anstrengungen gegen Lungenkrebs zu intensivieren und neue Lösungen zu finden, die die Krankheitsprogression hinauszögern können.

Fast neun von zehn Personen (87 %) sind für die Einführung eines nationalen Programms in ihren Ländern, um die Chancen auf eine Diagnose von Lungenkrebs im Frühstadium zu erhöhen. Unter ihnen gaben fast zwei Drittel (62 %) an, dass sie "sehr" dafür sind.

Doch weltweit haben viele Länder noch kein Lungenkrebs-Screening eingeführt, obwohl es Belege dafür gibt, dass das Lungenkrebs-Screening Leben rettet. 3,4,5 40 % der Patienten erhalten ihre Diagnose, nachdem der Krebs bereits über die Lunge hinaus metastasiert ist. Dadurch verringern sich die Chancen auf eine kurative Therapie. 6

40 % der Patienten erhalten ihre Diagnose, nachdem der Krebs bereits über die Lunge hinaus metastasiert ist. Dadurch verringern sich die Chancen auf eine kurative Therapie. Jetzt ist der Zeitpunkt, diagnostische Tests als oberste Priorität für Patienten mit Lungenkrebsrisiko anzuerkennen und sich für die Einführung von Leitlinien stark zu machen, die zur Erhöhung der Screening-Raten beitragen können.

Patrick Connor, VP und Global Franchise Head, Tumour Drivers and Resistance Mechanisms bei AstraZeneca, sagt: "Es ist klar, dass wir signifikante Fortschritte bei Lungenkrebs gemacht haben. Aber wir wissen, dass wir immer noch sehr viel tun können, um die Resultate bei dieser schrecklichen Erkrankung zu verbessern. Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass Menschen auf der ganzen Welt erwarten, dass wir mehr für Menschen mit Lungenkrebs tun können. Und zwar, indem wir uns auf Screening und frühe Diagnose, die kontinuierliche Entwicklung innovativer Behandlungen sowie eine verbesserte Patientenversorgung konzentrieren. Jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln."

Jesme Fox, Secretary der GLCC, erläutert: "Es ist wichtig, die allgemeine Wahrnehmung von Lungenkrebs in der Öffentlichkeit zu verstehen. Diese Umfrageergebnisse sind ermutigend, da die Mehrheit sowohl optimistisch hinsichtlich besserer Überlebenschancen für Lungenkrebspatienten in der Zukunft als auch bezüglich der Einführung von Lungenkrebs-Screenings ist. Es gibt jedoch noch viel zu tun, um die Stigmatisierung und die Negativität im Zusammenhang mit dieser Erkrankung zu verringern."

Alle 18 Sekunden geht ein Leben aufgrund von Lungenkrebs verloren.7 Allein im Jahr 2018 sind ca. 1,8 Millionen Menschen daran gestorben.7 Ca. 40 Prozent der Patienten erhalten ihre Diagnose, nachdem der Krebs bereits über die Lunge hinaus metastasiert ist und sich ihre Prognose verschlechtert hat.6

Informationen zur Lung Ambition Alliance

Die Lung Ambition Alliance ist eine richtungweisende Partnerschaft verschiedener Organisationen, die sich der Auslöschung von Lungenkrebs als Todesursache verschrieben haben. Die Alliance zielt darauf ab, Fortschritt zu beschleunigen und einen echten Wandel für Lungenkrebspatienten herbeizuführen. Dies soll durch die Stärkung des Fachwissens jedes Partners sowie die Priorisierung bedeutungsvoller Projekte, mit denen sie ihrem Ziel näher kommen, erreicht werden. Die Gründungspartner - die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) sowie AstraZeneca - werden Hindernisse für Screening und frühe Diagnose, Entwicklung innovativer Medizin und hochwertiger Pflege ausfindig machen und überwinden. Sie verfolgen eine ehrgeizige Vision für die Zukunft der Lungenkrebstherapie, die mit einer Verdoppelung der Fünf-Jahres-Überlebensrate bis 2025 beginnt.

Initiatives in Lung Cancer Care (ILC 2)

ILC2 ist ein neues Programm, das vor einigen Wochen eingeführt worden ist und einen Aufruf an gemeinnützige Patienten- und Betreuerorganisationen gestartet hat. Der Aufruf hat das Einreichen von Projektvorschlägen zum Ziel, mit denen sich auf der ganzen Welt die Patientenversorgung verändern lassen kann. Die Einreichfrist ist der 31. Januar 2020. Weitere Informationen finden Sie unter www.lungambitionalliance.org .

ILC2-Förderanträge werden von den vier Gründungspartnern der Lung Ambition Alliance, Global Lung Cancer Coalition, Guardant Health, International Association for the Study of Lung Cancer sowie AstraZeneca, geprüft und ausgewählt. Die Finanzierung der ILC2-Förderung wird von AstraZeneca gewährleistet.

Informationen zu den Gründungspartnern

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die einzige globale Organisation, die sich der Untersuchung von Lungenkrebs und anderen thorakalen Malignomen verschrieben hat. Sie verfügt über ein globales Netzwerk in über 100 Ländern mit mehr als 7.500 Lungenkrebsspezialisten aus allen Fachrichtungen.

Die Global Lung Cancer Coalition ist die internationale Stimme von Lungenkrebspatienten und macht sich für Lungenkrebspatienten stark.

Guardant Health ist ein innovatives Diagnoseunternehmen mit der Vision, eine frühere Diagnose durch den Zugriff auf molekulare Informationen im Blut zu ermöglichen.

AstraZeneca ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches und wissenschaftsgeleitetes Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente konzentriert.

Informationen zur Lung Ambition Alliance-Umfrage von IPSOS MORI

Ipsos MORI hat im Auftrag der Lung Ambition Alliance 7.000 Erwachsene im Alter von mindestens 18 Jahren in sieben Ländern.

Accelerating Advances for People with Lung Cancer.

Referenzen

1 Global Lung Cancer Coalition. Global Briefing: Symptom Awareness and Attitudes to Lung Cancer. Findings from a Global Study. Verfügbar unter http://www.lungcancercoalition.org/uploads/docs/Global%20briefing%20-%20FINAL.pdf. Abgerufen im November 2019.

2 Cancer.Net. Lung Cancer - Non-Small Cell - Statistics. Verfügbar unter www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/statistics. Abgerufen im November 2019.

3 Piana R. Although Evidence Is Clear That Lung Cancer Screening Saves Lives, Adoption Rates Remain Low. ASCO Post. Verfügbar unter https://ascopost.com/issues/march-10-2019/lung-cancer-screening-evidence-and-adoption. Abgerufen im November 2019.

4 Yousaf-Khan U, et al. Final Screening Round of the NELSON Lung Cancer Screening Trial: The Effect of a 2.5-year Screening Interval. Thorax. 2017;72:48-56.

5 The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced Lung-cancer Mortality with Low-dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med. 2011;365(5):395-409.

6 EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.

7 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Fact Sheet - Lung Cancer. Verfügbar unter http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf . Abgerufen im November 2019.

ANSPRECHPARTNER:

Meagan Hagans

BursonRx

meagan.hagans@bursonrx.com

+1 212 601 3271

Emma Purdy

GCI Health

Emma.Purdy@gcihealth.com

+44 7825 903013