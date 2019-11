Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA bleibt laut Fed-Bericht angespannt. Unternehmen falle es schwer, Arbeitskräfte zu finden. Der Handelsstreit drückt weiter das Wachstum.

Nach einem moderaten US-Wirtschaftswachstum zwischen Oktober und Mitte November sind die Konjunkturaussichten für die weltgrößte Volkswirtschaft nach Angaben der Notenbank Fed allgemein positiv. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt aber landesweit aus Sicht der Unternehmen angespannt, wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Währungshüter, dem "Beige Book", heißt.

Insgesamt stieg die Beschäftigung demnach an. Unternehmen sei es schwer gefallen, die Arbeitskräfte zu finden, die sie benötigten. Der Handelskrieg zwischen den USA und China belastete dem ...

