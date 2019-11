Michael Bloomberg möchte Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden. Der Medienmogul ist der neuntreichste Mensch der Welt. Wie ist er an seine Milliarden gekommen?? Bloomberg als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten 2020 ? Bei Wall-Street-Bank die ersten Millionen gemacht? Medienimperium Bloomberg gehört zu 88 Prozent ihmDer Medienmogul Michael Bloomberg kündigte am vergangenen Sonntag recht überraschend an, bei der Präsidentschaftswahl 2020 für die Demokraten kandidieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...