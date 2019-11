Essen (ots) - Bei Thyssenkrupp zeichnen sich weitere Protestkundgebungen ab: Einen Tag nach den Stahlarbeitern wollen auch Mitarbeiter der Aufzug-Sparte auf die Straße gehen, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet. Die IG Metall erwartet Gewerkschaftskreisen zufolge, dass am kommenden Mittwoch (4. Dezember) Hunderte Beschäftigte von den deutschen Standorten des Elevator-Geschäfts zum Konzernsitz nach Essen reisen werden. Die IG Metall fordert unter anderem Investitionszusagen sowie Standort- und Jobgarantien für die Sparte. Weltweit gehören mehr als 50.000 Beschäftigte zum Elevator-Geschäft, davon rund 5000 in Deutschland. Dem Vernehmen nach stehen am 4. Dezember Verhandlungen der Arbeitnehmervertreter mit der Konzernleitung zur Zukunft des Aufzug-Geschäfts an. Für den 3. Dezember bereitet die IG Metall bereits eine Großkundgebung vor der Zentrale der Thyssenkrupp-Stahlsparte in Duisburg vor. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.



