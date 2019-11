"Oberhessische Presse" zur OECD-Rentenstudie:

"Das Rentensystem muss, wie in anderen Ländern, stärker zu einem Umverteilungssystem werden, um soziale Härten abzumildern. Die Grundrente, die die große Koalition nun endlich auf den Weg bringen will, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Sie geht aber nicht weit genug, weil sie nur denjenigen hilft, die mindestens 35 Beitragsjahre haben. Viele Frauen und Selbstständige sind damit außen vor. Fatalerweise sind Selbstständige in Deutschland nicht einmal verpflichtet, fürs Alter vorzusorgen. Für ein wirklich gerechtes Rentensystem müssten alle einzahlen - aus allen Einkommensarten und ohne Beitragsbemessungsgrenze. Im Gegenzug sollte jeder im Alter ein mindestens menschenwürdiges Auskommen haben, ohne zum Sozialamt zu müssen."/yyzz/DP/he

AXC0003 2019-11-28/05:35