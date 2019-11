"Berliner Morgenpost" zu Langstreckenverbindungen:

"Eigentlich ist Berlin eine Weltstadt. Nur in Sachen Flugverbindungen ist Berlin Provinz. Ganze sieben Langstreckenflüge werden derzeit in Berlin angeboten. Das Angebot ist einer Hauptstadt nicht würdig. Die Wirtschaft in der Region leidet unter der Situation. 1,55 Millionen Geschäftsreisen auf andere Kontinente haben Mitarbeiter von Firmen aus Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr unternommen. Reisen sind für viele Unternehmen wichtiger Teil des Geschäfts. Auch im Werben um das für die Stadt wichtige Kongressgeschäft wären zusätzliche Langstreckenflüge ein gutes Argument. Berlin aber hat sich die Sache ein Stück weit auch selbst eingebrockt. Wäre der BER rechtzeitig fertig geworden, sähe die Anbindung heute anders aus. Deshalb braucht Berlin vor allem eines: einen endlich eröffneten BER."/yyzz/DP/he

