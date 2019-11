The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DDA0VC2 DZ BANK IS.A1229 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T0T6 DEKA MTN IS.S.7683 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8288 LDSBK.SAAR IHS S.828 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8296 LDSBK.SAAR IHS S.829 BD00 BON EUR NCA XFRA FI4000410915 HUHTAMAEKI 19/26 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013464922 ELECT.FRANCE 19/UND. FLR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013464930 BPCE 19/24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US260543CN13 DOW CHEM. 19/25 BD00 BON USD NCA XFRA US260543CV39 DOW CHEM. 19/49 BD01 BON USD NCA XFRA US912828YT13 USA 19/21 BD01 BON USD NCA XFRA US912828YU85 USA 19/26 BD01 BON USD NCA XFRA US912828YV68 USA 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA XS2083146964 ALBEMARLE NE 19/25REG.S BD01 BON EUR NCA XFRA XS2083147343 ALBEMARLE NE 19/28REG.S BD01 BON EUR NCA XFRA XS2086861437 RAIF.BK INTL 19/29 MTN BD01 BON EUR NCA GLJF XFRA XS2087647645 GRENKE AG BND 19/UNBEFR. BD01 BON EUR NCA XFRA XS2088660795 VW FIN.SERV 19/24 MTN BD02 BON GBP NCA CHMN XFRA SGXE54479022 CHINA SUNSINE HLDGS P.S. EQ00 EQU EUR N