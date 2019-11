CT: NOA, MTP, OPAS - in der Prozessautomatisierung werden derzeit so viele fundamentale Veränderungen diskutiert, dass es den Anwendern geradezu schwindelig werden kann. Haben Sie seitens Namur bereits eine klare Vorstellung, wie die Prozessautomatisierung künftig aussehen wird? Pelz: Ja das haben wir. In der Vergangenheit haben die Arbeitsfelder und Arbeitskreise der Namur sehr oft schon an unterschiedlichen Themen separat gearbeitet, und auch aktuell kann dieser Eindruck leicht entstehen. Die aktuellen Themen wie NOA, MTP oder OPAS unterscheiden sich darin, dass diese technischen Lösungen sehr gut zusammenpassen und zu einem Gesamtbild gehören. Zusätzlich arbeiten die großen Organisationen inzwischen aktiv miteinander, um ein anwendergerechtes Gesamtkonzept zu gestalten: Bei der Modulautomation mit MTP, dem Module Type Package, wurde gemeinsam festgelegt, dass für den Bereich Diagnose und Maintenance beim modularen Ansatz keine neue Technologie entwickelt werden soll, sondern dass wir hierfür NOA, die Namur Open Architecture, nutzen wollen. Für die Zusammenarbeit mit OPAF, dem Open Process Automation Forum, ist unser Ziel, dass NOA und MTP eine technische Basis für den OPAS-Standard bilden, und somit die Kompatibilität sichergestellt werden kann.

CT: Mit dem zweiten Kanal, den die Namur Open Architecture ermöglicht, zielen Sie auf die Gesamtoptimierung von Anlagen. Welche Rolle spielt hier die Konnektivität? Pelz: Konnektivität ist die Basis für Big-Data-Auswertungen und die Digitalisierung im Allgemeinen. Datenauswertungen waren in der Vergangenheit häufig proprietäre Insellösungen. Unser Ziel sind Konzepte für die Konnektivität, welche großflächig genutzt werden können, einfach zu pflegen sind und somit dem User verlässlich zur Verfügung stehen können. Derzeit kommen immer wieder große IT-Unternehmen auf uns zu und versprechen das sogenannte Datengold heben zu können. Aber sie haben meist keine Lösungen, mit denen Prozessdaten effektiv konnektiert und vor allem auch gepflegt werden können. Unsere Produktionsanlagen unterliegen einer ständigen Optimierung, es kommen neue Kommunikationsteilnehmer hinzu, oder Datenparameter müssen angepasst werden. Hierfür brauchen wir Partner, die diese Herausforderungen verstehen und dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...