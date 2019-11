Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nicht nennenswert bewegt. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1010 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zulegen konnte dagegen das britische Pfund. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1009 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in der Eurozone einige Konjunkturdaten an. Von Interesse sind vor allem Stimmungsdaten der EU-Kommission und Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. In den USA bleibt es dagegen sehr ruhig, weil dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird.

Kursgewinne verbuchte am Morgen das britische Pfund. Auslöser war eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die für die Parlamentswahl am 12. Dezember einen deutlichen Wahlsieg der konservativen Partei prognostiziert. Die Umfrage gilt als recht zuverlässig, weil sie das Resultat der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2017 gut vorhergesagt hatte./bgf/fba

