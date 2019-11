Die Analysten der Baader Bank bleiben nach Bekanntgabe von Zahlen der Immofinanz in einer ersten Einschätzung beim Hold-Rating und Kursziel 27,0 Euro. Aus heutiger Sicht sehen sie die bestätigten FFO-Prognosen der Immofinanz von 115 Mio. Euro als konservativ an und fühlen sich mit ihrer Schätzung von 118 Mio. Euro wohl, so die Experten. Beim im Laufe des Tages stattfindenden Conference Call erwarten die Analysten eine Aussage des Managements zum 29 Prozent-S Immo-Anteil. Eine Fusion der beiden Gesellschaften wurde diese Woche ja ad acta gelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...