Bonum Pankki Oyj: Bonum Bank Plc: Bonum Bank Plc and POP Bank Group: Financial Information for 2019 will be published on 13 February 2020

Bonum Pankki Plc: Bonum Bank Plc and POP Bank Group: Financial Information for 2019 will be published on 13 February 2020

November 27, 2019





Bonum Bank Plc Stock Exchange Release February 28.11. 2019 at 09.00

Bonum Bank Plc will publish 2019 Financial Statements and POP Bank Group 2019 Financial Statements Bulletin on 13th of February 2020 as stock exchange releases.

Bonum Bank Plc and POP Bank Group

Further information:

CEO Pekka Lemettinen, POP Bank Alliance Coop

Tel. +358 40 5035 411, email: pekka.lemettinen@poppankki.fi

CEO Pia Ali-Tolppa, Bonum Bank Plc

Tel. +358 50 303 1476, email: pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki

www.bonumpankki.fi