Die Zinsen sollte niedrig bleiben und die Geldmarktrenditen in den USA knapp die durchschnittliche Inflationsrate kompensieren.Zürich - Die Zinsen sollte niedrig bleiben und die Geldmarktrenditen in den USA knapp die durchschnittliche Inflationsrate kompensieren. Dies schreiben die Ökonomen der Credit Suisse in der letzten Ausgabe 2019 der Broschüre «Wirtschaft und Märkte». Sie behalten ihre Übergewichtung von Aktien bei. Dabei erhöhen sie den Anteil von Aktien aus den Schwellenländern auf Kosten von US-Titeln...

