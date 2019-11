Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,78 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 57,78 Dollar.

Schon am Vortag waren die Erdölpreise unter Druck geraten, nachdem das US-Energieministerium einen für Analysten überraschenden Anstieg der landesweiten Ölreserven gemeldet hatte. Zudem war die Rohölförderung auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Dies setzt das Ölkartell Opec zusätzlich unter Druck, seine bereits gekappte Förderung zusätzlich zu beschneiden.

Für Belastung sorgte auch, dass US-Präsident Donald Trump zwei Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterschrieben hat. Dies dürfte das ohnehin getrübte Verhältnis zwischen den USA und China zusätzlich belasten. Möglicherweise wird dadurch auch eine Einigung im Handelsstreit erschwert. Der Disput gilt als großes Konjunkturrisiko und potenzielle Belastung für die Rohölnachfrage./bgf/fba

AXC0055 2019-11-28/08:16