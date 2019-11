UBM Development hat das Ergebnis vor Steuern nach drei Quartalen um rund 31 Prozent auf 46,2 Mio. Euro und den Nettogewinn um über 37 Prozent auf 38,1 Mio. Euro gesteigert. Der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten mit 5,30 Euro bereits auf dem Niveau des Gesamtjahres 2018. "Für ein neues Rekordjahr in 2019 ist also gesorgt. Auch in 2020 und 2021 erwarten wir nachhaltige Gewinnsteigerungen", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung im dritten Quartal wird der Ausblick (Ergebnis vor Steuern in Höhe von 65 Mio. Euro, Nettogewinn 47 Mio. bis 50 Mio. Euro) bestätigt. Vor dem Hintergrund der Rekord-Pipeline sowie der finanziellen Handlungsspielräume für weitere Investitionen ist UBM optimistisch, auch ...

