Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Eine neue Strategie des Telekom-Konzerns für dessen Kapitalverwendung sei ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Erfolg sei derzeit aber noch schwer vorhersehbar. Zudem sei eine Dividendenkürzung nicht in Betracht gezogen worden, was aber eigentlich der wichtigste Schritt wäre, den Schuldenabbau voranzutreiben und die strategischen Optionen optimal zu nutzen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 03:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-11-28/08:20

ISIN: ES0178430E18