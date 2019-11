Der Wechsel in den E.on-Konzern ist rechtlich abgeschlossen. Heute wird Innogy berichten, wie der Einbau in das E.on-Konzept aussieht und wie es sich rechnerisch darstellt. Innogy ist damit der größte Stromvertriebskonzern als Untergruppe von E.on, aber niemand weiss so recht, wie man dieses Geschäft richtig bewerten soll. Heute gibt es erste Eckwerte.



