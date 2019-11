Ein Ausbruch im DAX auf der Oberseite ist immer wieder das Thema am Markt. Gestern konnte gleich zum Handelsstart Dynamik gezeigt werden, doch das Niveau am Ende erneut nicht ins Ziel gebracht werden. Somit stehen die Zeichen am Donnerstag erneut auf "Neustart". Harte Nuss 13.300 Die 13.300 muss als harte Nuss bezeichnet werden, oder cha ...

Den vollständigen Artikel lesen ...