Immer mehr Händler finden ihre Kunden im Netz. Ihre Mitarbeiter müssen Instagram so gut verstehen wie Java-Codes. Doch die ersten ausgebildeten E-Commerce-Kaufleute wissen: Ohne Kaufmannstugenden geht auch online nichts.

Wer bei Google nach Produkten "rund um Honig" sucht, landet bald auf einer Internetseite, die genau so heißt: rund-um-honig.de. Das kleine Onlinemagazin präsentiert Wissenswertes zu Propolis, Wachs und anderen Erzeugnissen aus dem Bienenstock. Es sieht aus wie eine dieser typischen Webseiten zu Werbezwecken, mit der ein Kleinunternehmer mögliche Kunden auf seinen Onlineshop locken würde. Nur dass man hier nirgendwo auf eine Händlerseite weitergeleitet wird oder etwas kaufen kann. Denn rund-um-honig.de ist die Semesterarbeit von Studenten der Fachhochschule Wedel.

Jan-Paul Lüdtke leitet dort den Studiengang E-Commerce und hat das Projekt der Studenten im dritten Semester betreut. Sie haben zwei Dutzend Erklärtexte geschrieben, etwa zu der Frage, wie Imker Gelee Royale gewinnen und welche Qualitätsunterschiede es dabei gibt. Sie programmierten erste Versionen des Webauftritts, zählten dann, wie viele Leute die Unterseiten anklickten, wie lange sie im Durchschnitt dort blieben und welche Texte sie am längsten anschauten. Immer wieder testeten sie, wie weit oben ihre Seite in den Suchergebnissen bei Google stand. Bei Bedarf bauten sie alles um. "Sie sollten ein erfolgreiches Blog zu einem Nischenthema entwickeln", erklärt Dozent Lüdtke. "Und das funktioniert nur, wenn man kundenorientiert denkt."

Die Übung soll bei den eher technikaffinen Studenten Verständnis für Kundenbedürfnisse wecken - und umgekehrt bei den Technikmuffeln die Einsicht befördern, dass ein gut programmiertes Menü Webseiten besser macht. Denn E-Commerce-Absolventen, betont Lüdtke, müssen beides beherrschen: Sie sollen programmieren, Daten auswerten und Webseiten bauen. Sie sollen sich gleichzeitig aber auch in Kunden einfühlen und leicht mit ihnen ins Gespräch kommen können - eben wie ein guter Verkäufer im klassischen Ladengeschäft. "Man findet kaum jemanden, der von Hause aus in beidem gleichermaßen begabt ist", sagt Lüdtke. "Also üben wir viel. Unter anderem in solchen Projekten."

Die Umsätze im Onlinehandel wachsen von Jahr zu Jahr. Allein 2019 werden sie in Deutschland um rund 10,5 Prozent zulegen, erwartet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Dann hätten Webshops hierzulande Waren im Wert von mehr als 70 Milliarden Euro verkauft. Die Branche sucht händeringend Nachwuchs. Es gibt bislang nämlich nicht genügend Fachkräfte, die sich in dieser Welt wirklich auskennen. Die FH Wedel westlich von Hamburg war 2011 mit ihrem Bachelor-Studiengang ein Vorreiter - sie arbeitet seit 2013 mit dem Otto-Konzern zusammen. "Wir haben erkannt, dass einige wichtige Fähigkeiten für den Onlinehandel bis dahin nicht gelehrt wurden", sagt Anika Kühn, in der Personalabteilung des Versandhändlers für das Recruiting zuständig. Also richtete Otto eine Stiftungsprofessur in Wedel ein. Aktuell finanziert das Unternehmen insgesamt 20 Studierenden ein duales E-Commerce-Studium an der FH Wedel.

Inzwischen kann der Nachwuchs auch anderswo die Feinheiten des Onlinehandels erlernen: zum Beispiel an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, an der Hochschule Fresenius in Köln oder an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, die in der Ausbildung mit dem lokalen E-Commerce-Pionier Intershop zusammenarbeitet. Neben den diversen Bachelor-Studiengängen, ...

