Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 69 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Grund zum Jubeln gebe es nicht - in keiner der Sparten des Bremssystem-Spezialisten, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 08:15 / MEZ

ISIN DE000KBX1006

AXC0066 2019-11-28/08:56