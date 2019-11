IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.: RavenQuest gibt Änderungen im Board bekannt

27. November 2019 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das "Unternehmen" oder "RavenQuest" - https://www.commodity-tv.com/play/ravenquest-biomed-investor-present ation-in-frankfurt-germany/ ), gab heute bekannt, dass Usama Chaudhry und Jatinder Dhaliwal zu Direktoren des Unternehmens ernannt wurden. Herr Chaudhry wurde auch zum Interims-CFO der Gesellschaft ernannt. Vollständige Biographien für jeden Gentleman finden Sie unten. RavenQuest gibt außerdem den Rücktritt von Anton Drescher, Hendrik van Alphen und David Cross, CFO, aus dem Board bekannt.

"Da sich unser Unternehmen ständig weiterentwickelt, legen wir großen Wert darauf, dass unser Vorstand aus Denjenigen besteht, die unserem Unternehmen am ehesten helfen können, sein Geschäft zu entwickeln und unser Potenzial auszuschöpfen", sagte George Robinson, RavenQuest CEO. "Ich bin zuversichtlich, dass die langfristigen Wachstumsprioritäten von RavenQuest durch diese Veränderungen gut bedient werden und neue Führungspositionen einnehmen werden, wenn wir auf dem Weg zur Profitabilität im Jahr 2020 arbeiten. David Cross wird beratende Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, um eine reibungslose Übergangszeit bis zum Abschluss unserer Jahresabschlüsse zu gewährleisten", so Robinson weiter.

"RavenQuest dankt den Herren Drescher, van Alphen und Cross für ihren Beitrag zu RavenQuest. Als wir unsere Technologie von einem Konzept zu einer skalierten Realität weiterentwickelten, lieferten sie wichtige Orientierungshilfen für unsere aufkeimenden Entwicklungsjahre", so Robinson.

Usama Chaudhry

Herr Chaudhry ist ein erfahrener Geschäftsmann, der als unabhängiger Direktor in den Vorstand eintreten wird. Herr Chaudhry ist Mitglied in einer Reihe von Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften und hat sich auf Executive Management Services spezialisiert, einschließlich Unternehmensentwicklung, Investor Relations, Finanzberichterstattung, Unternehmensanmeldungen, Budgetierung und Überwachung der Corporate Governance, wobei er die Unternehmensziele erreicht und interne Kostenkontrollen durchführt.

Jatinder Dhaliwal

Jatinder "Jay" Dhaliwal ist ein registrierter Apotheker und interner CEO von Global Health Clinics. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin und Pharmazie. Jay hat einen Bachelor of Pharmacy von der University of British Columbia und einen Bachelor of Science in Biologie von der University of Victoria. Jay ist eine zertifizierte medizinische Cannabispraktikerin. "Ich habe aus erster Hand gesehen, welchen Nutzen medizinisches Cannabis für die Patienten hat. Ich glaube, dass jedem Patienten, der sich qualifiziert, die Möglichkeit gegeben werden sollte, diese lebensverändernde Behandlung zu nutzen, und wir müssen daran arbeiten, die Stigmatisierung um ihn herum zu ändern."

Weitere Informationen finden Sie hier: Investorenpräsentation, Factsheet und Videos von RavenQuest.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Managementdienstleistungen und Beratung sowie auf spezialisierte Forschung und Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta.

RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University, die sich auf die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Im Auftrag des Verwaltungsrats von

RAVENQUEST BIOMED INC.

" George Robinson"

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation +1-877-282-1586

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49491

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49491&tr=1

ISIN CA7543871080

