LS Mtron (CEO: Andy Kim) hat am 28. November bekannt gegeben, dass das Unternehmen vom 10. bis 16. November an der Agritechnica 2019 in Hannover teilgenommen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191128005187/de/

LS Mtron aus Südkorea, ein auf Industriemaschinen und modernste Komponenten spezialisiertes Unternehmen, hat wie immer seit 2015 auch an der Agritechnica 2019 teilgenommen. In diesem Jahr hatte LS Mtron einen 205 Quadratmeter großen Stand, um seine Produkte auf der Ausstellung zu präsentieren. Unter Bannern mit dem Motto "Change Your Standard" stellte LS Mtron Produkte aus, die sowohl Zuverlässigkeit wie auch Rationalität betonen. Vor allem Traktoren mit innovativem, futuristischem Design und entsprechender Technologie wurden von den Besuchern positiv aufgenommen. (Foto: Business Wire)

Unter dem Motto "Change Your Standard" (Deutsch: "Ändere deinen Standard") stellte LS Mtron Produkte aus, die sowohl Zuverlässigkeit als auch Rationalität betonen. Vor allem Traktoren mit innovativem, futuristischem Design und entsprechender Technologie wurden von den Besuchern positiv aufgenommen.

Im Jahr 2003 wurde LS Mtron aus der LG Group als Tochtergesellschaft ausgegliedert, die sich auf Industriemaschinen und modernste Komponenten spezialisiert. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 1,1 Billionen KRW. LS Mtron hat mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50.000 Stück den größten Anteil am koreanischen Traktorenmarkt. Das Unternehmen exportiert auch in mehr als 40 Länder, darunter die USA, Brasilien, China usw., wobei seine globale Produktions- und Vertriebsbasis eine Schlüsselrolle spielt.

Bedeutsamerweise erhielt LS Mtron im vergangenen Jahr im Rahmen der von der North American Equipment Dealers Association verliehenen "Dealer's Choice"-Auszeichnungen zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung "Tractor of the Year" (Traktor des Jahres). Darüber hinaus ist LS Mtron die Nummer 1 der koreanischen Traktorenhersteller und ist dank dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in der Landmaschinenindustrie bei Ferndiagnosediensten und modernsten Technologien für autonome Traktoren führend.

In diesem Jahr stellte LS Mtron seine Produkte an einem 205 m2 großen Stand an der Agritechnica 2019 aus. Der Slogan für die Veranstaltung, "Change Your Standard", wurde gewählt, um den europäischen Kunden ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Rationalität vorzustellen und die Ankerkäufe mit exzellenten Produktgrundlagen, innovativem Design, überzeugender Leistung, voller Unterstützung für Händler und der Lieferung von Teilen am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu beeinflussen.

LS Mtron stellte sieben Modelle vor, die von einem Subcompact-Modell mit 18 PS bis hin zu einem Reihenkulturmodell mit 150 PS reichten und für europäische Kunden attraktiv sind. Mit dem futuristischen Konzepttraktor "MTX" (provisorischer Name) soll das stromlinienförmige Design bestehender Produkte einen Schritt weiter gebracht werden. Das Unternehmen hat eine starke und scharfe Designsprache mit Scheinwerfern angewandt, die den wilden Augen eines wütenden Bullen ähneln und die deutlich zum Ausdruck bringt, dass Produkte von LS Mtron eine "kraftvolle und zuverlässige Arbeitsleistung" erbringen können. Das Utility-Traktormodell "XP" mit 100 PS, das im Jahr 2020 in Europa auf den Markt kommen soll, zog die Aufmerksamkeit der Besucher ganz besonders auf sich. Der XP-Traktor, der auf einem leistungsstarken Motor und modernster Technologie basiert, ermöglicht ein einfaches Vorwärts- und Rückwärtsfahren ohne manuelles Betätigen der Kupplungen, wenn das verbesserte Power Shuttle verwendet wird. Und da er serienmäßig mit LED- anstelle von Halogen-Scheinwerfern ausgestattet ist, wurde auch die Arbeitsfähigkeit bei Nacht verbessert.

Während der Messe hat LS Mtron mit der österreichischen AVL, dem weltweit besten Unternehmen für die Entwicklung und Prüfung von Antriebssträngen, eine Absichtserklärung über die Entwicklung von E-Traktoren geschlossen. Die beiden Unternehmen haben vor, diese Absichtserklärung zu nutzen, um kleine E-Traktoren zu entwickeln und in der Folge hocheffiziente und umweltfreundliche Traktoren herzustellen. LS Mtron wird die Richtung seiner umweltfreundlichen Zukunftsmodelle aktiv auf dem europäischen Markt vorstellen und eine breitere Palette verschiedener Modelle einführen, um den Markt für Rasen- und Garten- sowie Landschaftsbau zu erschließen.

LS Mtron plant, seine Teilnahme an der Ausstellung zu nutzen, um neue Modelle und Technologien zu entwickeln, die auf Europa zugeschnitten sind. Das Unternehmen hat eine Roadmap für die Einführung neuer Modelle erstellt, die 2020 mit den neuen Premium-MT2- und Kommunaltraktoren beginnt, und es hat vor, aktiv auf Umweltschutzanforderungen und regulatorische Veränderungen zu reagieren, indem es 2021 sukzessive neue Modelle auf Basis des Stufe-V-Motors einführt. Im Januar 2020 wird LS Mtron als erstes koreanisches Unternehmen der Branche die Verwendung von phthalathaltigen Gefahrstoffen einschränken und damit die Sicherheit der Kunden und die Umweltfreundlichkeit fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191128005187/de/

Contacts:

LS Mtron

Jae Woo Lee

+82-31-8045-9667

unforgiven81@lsmtron.com