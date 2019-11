Die Schweizer Großbank UBS hat Stabilus von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 68 Euro angehoben. Analystin Sabrina Reeh sieht in den Papieren des Autozulieferers von Gasdruckfedern trotz bereits deutlicher Erholung weiter viel Potenzial. Der Markt unterschätze die Margenverbesserung, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-28/09:03

ISIN: LU1066226637