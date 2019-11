Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern leichte Gewinne und tastete sich bis auf wenige Ticks an die Widerstandslinie des September-Abwärtstrends heran, so die Analysten der Helaba.Die bei 171,53 verlaufende Trendlinie könnte überwunden werden, denn die Indikatoren im Tageschart würden steigen. So liege das Kursmomentum im positiven Bereich. Zudem stünden MACD und Stochastik auf Kauf. Gegenwind vonseiten der deutschen Verbraucherpreise werde es wohl nicht geben, da sie auf einen weiterhin verhaltenen Preisdruck hindeuten würden. Oberhalb des Abwärtstrends seien Hürden um 172,00 (55-Tagelinie und 38,2%-Retracement) zu finden. Unterstützungen bestünden bei 170,77 (21-Tagelinie) und im Bereich 170,22/30. Die Trading-Range liege zwischen 170,90 und 172,00. (28.11.2019/alc/a/a) ...

