Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und neuerlicher Rekorde an der Wall Street sowie weiter auf sich warten lassender Fortschritte in den US-chinesischen Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts haben die Börsen in Ostasien am Donnerstag leicht nach unten tendiert. Für den negativen Unterton sorgte, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat. Dies dürfte dem Verhandlungserfolg eher abträglich sein. Das Außenministerium in Peking sprach in einer ersten Reaktion von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen".

Außerdem wurde der US-Botschafter einbestellt. Vize-Außenminister Le Yucheng habe ihm gegenüber betont, dass Washington "Fehler korrigieren und den Kurs ändern" müsse.

An den Finanzmärkten waren sogenannte sichere Häfen wie das Gold und der Yen tendenziell etwas gesucht. Die chinesische Währung Yuan zeigte sich insgesamt von der Entwicklung nicht belastet. Stephen Innes von Axitrader erklärte die relativ gelassene Reaktion der Märkte mit der verbreiteten Annahme, dass die US-Regierung kein Interesse daran haben dürfte, den anvisierten Phase-eins-Handelsdeal zu torpedieren.

In Tokio büßte der Nikkei-Index nach den meist freundlichen Vortagen lediglich 0,1 Prozent ein auf 23.409 Punkte. In Seoul fiel das Minus mit 0,4 Prozent etwas größer aus, ebenso an den Aktienmärkten in Schanghai und Hongkong mit bis zu 0,5 Prozent. In Sydney schloss der S&P/ASX dagegen mit einem Plus von 0,2 Prozent, nachdem er im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert hatte.

Bericht über Panasonic sorgt für Bewegung im Chipsektor

Für Panasonic ging es in Tokio um 2,8 Prozent nach oben. Hier stützte die Nachricht, dass das Unternehmen einem Bericht zufolge seine Verluste einfahrendes Chipgeschäft an die taiwanische Nuvoton Technology verkaufen will. Im Sog von Panasonic zogen Rakuten und Hitachi um 2,2 bzw 1,8 Prozent deutlich an. Für Nuvoton ging es um 0,5 Prozent nach oben. In Seoul verloren Samsung dagegen 1,7 Prozent.

Für Toshiba ging es um über 5 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies hatten ihr Anlageurteil auf "Kaufen" von "Unterdurchschnittlich" erhöht, begründet mit der neuen Regel bei dem Unternehmen, sich von Geschäften zu trennen, die weniger als 5 Prozent an operativer Marge abwerfen.

Pharmaron Beijing erlebten in Hongkong ein erfolgreiches Zweitlisting. Ausgegeben zu 39,50 Hongkong-Dollar lag der Kurs der bereits vor knapp einem Jahr in Shenzhen an die Börse gebrachten Aktie zuletzt bei 42,55.

In Sydney gaben Westpac um 0,4 Prozent nach, belastet von einem Bericht, wonach die von einem Geldwäscheskandal heimgesuchte Bank Aktionäre entschädigen will, die vor Bekanntwerden des Skandals Westpac-Aktien gekauft hätten. Außerdem kursierten Spekulationen über eine möglicherweise notwendig werdende Kapitalerhöhung. Telstra verbesserten sich nach einer Investorenveranstaltung mit einem bestätigten Ausblick um 4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.864,00 +0,20% +21,56% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.409,14 -0,12% +17,10% 07:00 Kospi (Seoul) 2.118,60 -0,43% +3,80% 07:00 Schanghai-Comp. 2.889,69 -0,47% +15,87% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.910,93 -0,16% +4,26% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.617,08 -0,26% +19,43% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.205,26 -0,32% +4,53% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.586,28 -0,06% -6,12% 10:00 BSE (Mumbai) 41.103,05 +0,20% +13,37% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD EUR/USD 1,1007 +0,0% 1,1006 1,1012 -4,0% EUR/JPY 120,48 -0,1% 120,55 120,22 -4,2% EUR/GBP 0,8504 +0,0% 0,8501 0,8577 -5,5% GBP/USD 1,2942 -0,0% 1,2947 1,2837 +1,6% USD/JPY 109,45 -0,1% 109,53 109,17 -0,2% USD/KRW 1179,05 +0,2% 1176,35 1176,76 +5,8% USD/CNY 7,0293 +0,0% 7,0290 7,0266 +2,2% USD/CNH 7,0280 +0,1% 7,0175 7,0226 +2,3% USD/HKD 7,8288 +0,0% 7,8284 7,8284 -0,0% AUD/USD 0,6767 -0,1% 0,6775 0,6779 -4,0% NZD/USD 0,6422 +0,0% 0,6422 0,6428 -4,3% Bitcoin BTC/USD 7.545,51 +0,1% 7.534,76 7.080,76 +102,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,83 58,11 -0,5% -0,28 +19,2% Brent/ICE 63,86 64,06 -0,3% -0,20 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.456,31 1.454,81 +0,1% +1,50 +13,5% Silber (Spot) 16,97 16,99 -0,1% -0,02 +9,5% Platin (Spot) 894,36 895,37 -0,1% -1,01 +12,3% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,4% -0,01 +0,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.