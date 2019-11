In Spanien sind die Verbraucherpreise im November wieder etwas stärker gestiegen. Die nach europäischer Methode errechneten Lebenshaltungskosten (HVPI) lagen 0,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Analysten hatten damit gerechnet. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 0,2 Prozent betragen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Weil diese Rate schon lange nicht mehr erreicht wurde und zur Unterstützung des Wachstums hat die EZB ihre Geldpolitik stark gelockert. Die jüngste Lockerung im September war jedoch auf erheblichen Widerstand im geldpolitischen Rat gestoßen./bgf/fba

