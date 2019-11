Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sachsens Preisauftrieb im November leicht beschleunigt

In Sachsen hat sich der jährliche Preisauftrieb im November leicht verstärkt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, erhöhte sich die Jahresinflation von 1,0 auf 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise hingegen um 0,8 Prozent, nachdem es im Oktober ein Plus von 0,1 Prozent gegeben hatte. Der jährliche Inflationsdruck in Deutschland dürfte im November aufgrund eines statistischen Effekts zugenommen haben.

Schweizer Wirtschaft wächst im dritten Quartal solide

Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal ein solides Wachstum erzielt. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,1 Prozent höher. Das Wachstum übertraf die Erwartungen: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus auf Jahressicht von 0,8 Prozent prognostiziert.

Japans Einzelhandelsumsätze brechen im Oktober ein

Die Einzelhandelsumsätze in Japan sind im Oktober um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das ist der größte Rückgang seit mehr als vier Jahren. Die Einzelhandelsumsätze lagen im Berichtsmonat bei 11,09 Billionen Yen (91,8 Milliarden Euro), geht aus dem Bericht des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie hervor. Die Gründe für den deutlichen Einbruch seien die Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Taifun "Hagibis", der auf die Konsumfreude drückte. In Japan wurde die Mehrwertsteuer Anfang Oktober auf 10 Prozent von vorher 8 Prozent erhöht.

Beige Book zeigt moderate Expansion der US-Wirtschaft

US-Unternehmen haben einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den vergangenen Wochen ein kontinuierliches Wachstum ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Löhne und der Preise verzeichnet. Der Ausblick der Federal Reserve ist allgemein positiv. Die US-Wirtschaft ist von Oktober bis Mitte November "moderat expandiert", urteilt die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Das scheint eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Konjunkturbericht der US-Notenbank zu sein, der Mitte Oktober veröffentlicht wurde und das Wachstum als "leicht bis moderat" bezeichnet hatte.

Merkel: Union wird sich für große Unternehmensteuerreform einsetzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor Wirtschaftsvertretern für eine umfassende Unternehmenssteuerreform stark gemacht, zugleich aber die Chancen dafür als derzeit gering eingestuft. "Wir haben es bei unserem Koalitionspartner bisher noch nicht geschafft, hierfür die Türen wirklich sperrangelweit aufzumachen", sagte Merkel bei einer Veranstaltung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin.

DIHK-Präsident will mehr finanziellen Spielraum für Unternehmen

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, hat bei einer Veranstaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Forderungen nach einer Unternehmensteuerreform und einer Senkung von Energiekosten bekräftigt. "Die Unternehmen brauchen jetzt den finanziellen Spielraum dafür, um Innovationen und Investitionen zur Einsparung von CO2 zu schaffen, um die Digitalisierung zu stemmen und um größeren Unwägbarkeiten im nationalen und internationalen Geschäft begegnen zu können", sagte er laut seinem Manuskript.

Frankreich fordert mehr Ausgaben von Deutschland

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire fordert von Deutschland höhere Investitionen. "Die Geldpolitik ist am Ende ihrer Möglichkeiten. Jetzt ist es an den Regierungen, mit Haushaltsmitteln nachzuhelfen", sagte Le Maire der Süddeutschen Zeitung. Deutschland könne mehr tun. "Es hat Spielräume für mehr Ausgaben", so der Politiker. Mangelnde öffentliche Investitionen könnten eine Wirtschaftskrise in Europa auslösen.

Johnsons Konservative liegen in Großbritannien weit vorn - Umfrage

Bei den Neuwahlen in Großbritannien kann die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson einer Umfrage zufolge auf einen klaren Sieg hoffen. Die Tories kämen derzeit auf eine deutliche Mehrheit im neuen Parlament, erklärte das Meinungsforschungsinstitut YouGov. Johnsons Partei liege bei 359 Sitzen im Parlament, das wären 42 mehr als bei der vergangenen Parlamentswahl 2017. Die oppositionelle Labour-Partei dagegen müsste der Umfrage zufolge heftige Verluste hinnehmen.

Paris droht Teheran mit Verfahren hin zu möglichen UN-Sanktionen

Frankreich hat dem Iran erneut mit einem Mechanismus des Atomabkommens gedroht, der am Ende zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen führen könnte. Alle zwei Monate höhle Teheran das Abkommen weiter aus, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian in der französischen Nationalversammlung. Deshalb stelle sich die Frage, ob der im Vertrag vorgesehene Streitschlichtungsmechanismus nicht aktiviert werden sollte.

Von der Leyen will Klimawandel mit 1 Billion Euro bekämpfen

Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die Kosten für die Bekämpfung des Klimawandels während ihrer Legislaturperiode mit 1 Billion Euro veranschlagt. Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor kommen, sagte von der Leyen im ZDF-Heute-Journal. Alle wüssten, "dass der Kampf gegen den Klimawandel keinen Aufschub mehr erträgt".

Trump unterzeichnet Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong

Nach tagelangem Zögern hat US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet - und damit wütende Proteste Chinas ausgelöst. Das Außenministerium in Peking sprach von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen". Die von Trump unterzeichneten Gesetze sehen unter anderem die Rücknahme bestehender Handelsprivilegien vor, wenn die Menschenrechte in Hongkong nicht beachtet werden.

China bestellt wegen Hongkong-Gesetze US-Botschafter ein

Im Streit um Gesetze der USA zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong hat China den US-Botschafter einbestellt. Vize-Außenminister Le Yucheng habe gegenüber dem US-Gesandten Terry Branstad seinen "starken Protest" gegen die neuen Gesetze geäußert, teilte das Außenministerium in Peking mit. Er habe betont, dass Washington "Fehler korrigieren und den Kurs ändern" müsse.

Demonstranten im Irak setzen iranisches Konsulat in Brand

In der heiligen irakischen Stadt Nadschaf haben Demonstranten das iranische Konsulat in Brand gesetzt. Hohe Flammen und dicke Rauchwolken stiegen über dem Eingang des Gebäudes auf, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Flammen verschlangen das Wappen der Islamischen Republik auf der Mauer der diplomatischen Vertretung. Hunderte junge Demonstranten riefen "Sieg für den Irak" und "Raus mit dem Iran".

GB/Nationwide Hauspreisindex Nov +0,5% gg Vm; +0,8% gg Vj

Japan/Einzelhandelsumsatz Okt -7,1% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt -8,2% gg Vj

