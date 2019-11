US-Präsident Donald Trump sorgt mit dem "Hongkong-Gesetz" für eine neue Wende im Handelsstreit. Es könnte eine Steilvorlage für Anleger sein, die auf fallende Kurse setzen.

Die US-Märkte haben drei Tage hintereinander neue Rekordhochs markiert, doch der Dax lässt das alles kalt. Auch am heutigen Dienstag liegt der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde trotz der positiven US-Vorgaben 0,4 Prozent im Minus bei 13.238 Punkten.

Am gestrigen Handelstag erreicht der Dax zwar mit 12.314 Punkten ein ambitioniertes Tageshoch, doch letztendlich reichte es nur zu einem Plus von 0,4 Prozent. Der Schlusstand lag bei 13.287 Zählern.

Der Handel am heutigen Tag dürfte nicht sehr aufregend werden. Die US-Börsen sind heute aufgrund des Feiertags Thanksgiving geschlossen, am morgigen Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt.

Im Handelsstreit zwischen USA und China gibt eine bemerkenswerte Meldung: US-Präsident Donald Trump hat den Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong (Human Rights and Democracy Act) unterzeichnet. Allerdings mit der Einschränkung, Teile des Gesetzes differenziert zu behandeln.

Offenbar ein Faustpfand. Denn das Teilabkommen, der sogenannte "Phase eins" Handels-Deal mit China, steht kurz vor der Vollendung. Durch die Auslegung des verabschiedeten Gesetzes erhält Trump ein zusätzliches Druckmittel. Da kann China so viel protestieren wie sie wollen. Die Verabschiedung des Gesetzes hat bereits zu fallenden Kursen an den asiatischen Börsen geführt.

Die Reaktion am deutschen Aktienmarkt auf das neue Gesetz: Automobilwerte zählen zu großen Verlierern. Daimler, VW und BMW verlieren in der ersten Handelsstunde rund ein Prozent und führen zusammen mit Infineon die Dax-Verliererliste an.

"Alles, worauf die Märkte jetzt noch hoffen können, ist eine Art Schein-Abkommen, das öffentlichkeitswirksam den kleinsten, noch möglichen gemeinsamen Nenner als großen Durchbruch darstellt", meint Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Die Zweifel an der Wirksamkeit eines solchen Abkommens aber sind durch das neue Hongkong-Gesetz in jedem Fall gestiegen." Für ihn ist das Hongkong-Gesetz eine Steilvorlage für die Bären.

In gut drei Handelswochen ist Weihnachten, danach handeln fast nur noch Zocker oder diejenigen, die aus beruflichen Gründen eher müssen als wollen. "Manchem Investor könnte sogar etwas die Zeit davonlaufen, so dass möglicherweise auch noch ein paar Kapitulationskäufer aktiv werden könnten", meint auch Joachim Goldberg nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt.

Für ihn stellt laut den aktuellen Daten die Stimmungslage der Investoren für den Dax keine ernsthafte Bedrohung dar. Diese würde nur bei größeren ausländischen ...

