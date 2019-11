Niemand entwirft und baut seine MOSFETs, Dioden, Kondensatoren, Widerstände oder Controller selbst. Bei induktiven Komponenten in Stromversorgungen allerding haben viele Ingenieure das Gefühl, selbst etwas entwickeln zu müssen. Der Grund dafür liegt in den unzähligen Möglichkeiten für den Ausgangsfilter, der aus Speicherdrossel und Kondensator besteht. Bei einer größeren Induktivität lässt sich der Kondensator kleiner dimensionieren und umgekehrt. Auch die physische Größe sowie die Kosten beeinflussen an dieser Stelle das Design der Induktivität.

Tatsächlich ist es eine Optimierungsmöglichkeit, eine individuelle Spule für eine spezielle Schaltung zu entwickeln. Aber den damit verbundenen Aufwand sollten Ingenieure nicht unterschätzen. Zunächst ist eine geeignete Simulationssoftware notwendig. Die Verwendung von 3D-Finite-Elemente-Software liefert die besten Ergebnisse, da sie Wechselstromverluste, die sich aus der Wickelgeometrie ergeben, besser berücksichtigen kann als 2D- oder rein numerische Berechnungen.

Auf jeden Fall brauchen Entwickler Zeit, um die Modelle zu erstellen oder um die verschiedenen vorgeschlagenen Induktivitätswerte in die Berechnung einzubinden und zu simulieren. Im nächsten Schritt müssen sie die notwendigen Kerne, Spulen und Drähte sowie Maschinen und Hilfsmittel für das eigentliche Aufwickeln und das Verschließen des Kerns beschaffen. Nur die einfachsten Induktivitäten lassen sich von Hand herstellen. Leistungsstärkere Komponenten verlangen im Allgemeinen Wickeltechniken und Materialien, die außerhalb maschinenbasierter Produktionsanlagen nicht realisierbar sind. Daher bleiben die selbst hergestellten Spulen meist hinter dem Stand der Technik von Standardbauteilen zurück, doch der Entwickler bekommt wenigstens genau die Lösung, die man als Optimum errechnet hat. Zumindest erhofft der Entwickler sich das.

Die eine gültige Lösung gibt es nicht

