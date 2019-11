Die Schweizer Wirtschaft schlägt sich in Anbetracht des widrigen internationalen Umfeldes respektabel.Vaduz - Im dritten Quartal wuchs die Schweizer Wirtschaft um 0.4 % gegenüber dem Vorquartal. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Plus des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1.1 %. Die Schweizer Wirtschaft schlägt sich in Anbetracht des widrigen internationalen Umfeldes respektabel. Beim Blick in die Details stechen die staatlichen Konsumausgaben und die Ausrüstungsinvestitionen hervor.

