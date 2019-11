Möbel Schaller akzeptiert per sofort Bitcoin. Möglich macht dies die Firma inacta AG in Zug, mit der von ihr entwickelten App «inapay».Geuensee / Zug - Das traditionsreiche Fachgeschäft für Markenmöbel, Möbel Schaller, akzeptiert als schweizweit erstes Einrichtungshaus per sofort Bitcoin. Möglich macht dies die Firma inacta AG in Zug, mit der von ihr entwickelten App «inapay». Mit der Erteilung von Bankenlizenzen für SEBA und Sygnum machte die Schweiz jüngst internationale Schlagzeilen. Es wird als Meilenstein für den Schweizer...

