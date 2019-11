In einem Gespräch mit Reportern sagte das Mitglied des EZB-Rates und Leiter der Bank von Frankreich, Villeroy de Galhau, am Donnerstag, dass die Eurozone in diesem Jahr am meisten unter der externen Unsicherheit litt. Zusätzliche Angebote: Die Brexit-Unsicherheit dürfte zumindest für einige Quartale in der Zukunft anhalten. Seit der globalen Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...