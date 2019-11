Hamburg (ots) - In der zweiten Folge des neuen ESSEN & TRINKEN-Podcasts "Quatschen mit Sauce" empfingen Chefredakteur Jan Spielhagen und Online-Leitung Christina Hollstein Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis. Das Team von ESSEN & TRINKEN kredenzte der gebürtigen Griechin traditionelle griechische Vorspeisen.Im Gespräch entpuppte sich die seriöse Nachrichten-Sprecherin Linda Zervakis als sehr selbstironisch und humorvoll. Früher sei sie "Tsatsiki" genannt worden und "fand das eigentlich ganz lustig." "Ich empfand das auch nicht als Beschimpfung", so Zervakis. Es läge ja auch irgendwie nahe, wenn man Zervakis heißt, dass man entweder Zervelatwurst oder Tsatsiki genannt würde. Auf die Frage, ob der Ausdruck nicht rassistisch sei, entgegnete sie: "Ich finde man muss da Feingefühl entwickeln." Es käme auf den Ton an, "sonst sind wir irgendwann in so einer Sagrotan-Gesellschaft, wo alles nur noch desinfiziert wird, dann haben wir irgendwann gar kein zwischenmenschliches Miteinander." Für Zervakis braucht eine "gut funktionierende Gesellschaft solche Nuancen, des Sich-Stichelns, wo aber der Ton entscheidend ist."Zum Thema Vegetarismus outet sich Zervakis als Fleischfan: "Wenn es irgendwann Pflicht wird, kein Fleisch mehr zu essen, dann habe ich echt ein Problem."Im weiteren Talk mit ESSEN & TRINKEN-Chefredakteur Jan Spielhagen und Online-Leitung Christina Hollstein geht es unter anderem um griechisches Essen und Getränke, Surfen, Nachhaltigkeit, ihren beruflichen Werdegang, Selbstbewusstsein, Jan Hofer als Chef und ihre Macht als Tagesschau-Sprecherin.Diese Meldung ist mit Quellenangabe ESSEN & TRINKEN zur Veröffentlichung frei.Bildmaterial zum Podcast ist beim Pressekontakt erhältlich.Über ESSEN & TRINKEN Podcast "Quatschen mit Sauce":Die besten Gespräche finden bekanntlich in der Küche statt. Genau dort wird der ESSEN & TRINKEN-Podcast "Quatschen mit Sauce" aufgezeichnet. Zum Küchentalk laden ESSEN & TRINKEN-Chefredakteur Jan Spielhagen und Online-Leitung Christina Hollstein prominente Gäste ein, darunter Sterne-Koch Tim Raue, Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, Unternehmer Ralf Dümmel, der ehemalige Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, Viva con Aqua-Gründer Benjamin Adrion und NDR Talk Show-Host Hubertus Meyer-Burckardt. Es geht um misslungene Restaurantbesuche, unvergessliche kulinarische Erlebnisse und die besten Zutaten für richtig gutes Essen.Der ESSEN & TRINKEN-Podcast "Quatschen mit Sauce" erscheint alle zwei Wochen und ist abrufbar unter AudioNow, spotify und ApplePodcast.Weitere Informationen zu den ESSEN&TRINKEN-Podcasts unter: www.essen-und-trinken.de/podcastessenundtrinken_magazin quatschenmitsauce küchentalk podcast audionow lindazervakisPressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation FoodTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 38 47E-Mail kramer.andrea@guj.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), ESSEN&TRINKEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41300/4452723