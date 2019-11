Die große Herausforderung ein Elektrofahrzeug zu bauen, besteht aus einer Reihe von komplizierten Aufgaben, Kompromissen und viel Geduld. Das Unternehmen, das die Probleme beim Energiemanagement am besten lösen kann, dürfte wahrscheinlich mehr Erfolg haben und einen größeren Marktanteil gewinnen.

In den nächsten drei Jahren kommen voraussichtlich über 200 Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt. Start-ups entwickeln vermutlich neue Konzepte für ihre Fahrzeugplattformen, während OEMs eher auf die konventionellen Plattformen setzen. Bei der Weiterentwicklung neuer Technologien gibt es keinen klaren Favoriten.

Ein Weg zur Elektrifizierung führt über die Hybridisierung. Hybridantriebe sind jedoch noch komplexer als solche mit einer einzigen Energiequelle, wie sie zum Beispiel in konventionellen Fahrzeugen oder Elektrofahrzeugen zu finden sind. Es liegt in der Verantwortung der Ingenieure, die von jeder Energiequelle angeforderte Leistung so zu balancieren, dass sie die gewünschten Zielgrößen erreichen. Dies erfordert funktionierende Regelkonzepte und Kompromisse zwischen mehreren physikalischen Domänen wie der Elektrochemie für die Batterie, Elektrik für die elektrischen Maschinen, Mechanik für das Getriebe sowie den thermischen Aspekten im Fahrzeug.

Schließlich geht es darum, mit den verfügbaren Werkzeugen entweder die notwendigen Änderungen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs eines Fahrzeugs vorzunehmen oder ihn vollständig durch Elektrifizierung zu ersetzen. Viele der ersten Schritte zu einem besseren Energiemanagement beinhalten eine Verkleinerung des Motors durch Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Die Änderung einer Fahrzeugeigenschaft kann sich dann jedoch durch komplexere Zusammenhänge ungewohnt auf den Rest des Fahrzeugs auswirken.

Es ist nötig, komplexe Systeme und Subsysteme zu verifizieren und zu validieren. Unterdessen gestaltet sich das Erstellen von Prototypen immer ressourcenintensiver. Dies belastet die Budgets der Ingenieur- und Konstruktionsteams und verzögert die Markteinführung neuer Produkte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es daher wichtig, neue Produkte bereits während der Entwicklungsphase in einer Simulationsumgebung zu testen und Fehler zu beheben (Bild 1).

Baic Motors nutzte die modellbasierte Systementwicklung MBSE zur Bewertung sehr unterschiedlicher Fahrzyklen mit häufigen Geschwindigkeitsänderungen im Wechsel mit Abschnitten bei konstanter Geschwindigkeit über längere Zeiträume. Mittels Simulation und intelligenter Auswertung konnten sie die Daten der vielen Szenarien erfolgreich verarbeiten. Durch Berücksichtigung verschiedener Umweltfaktoren wie extreme Hitze und Kälte war das Unternehmen in der Lage, das Energiemanagement des Fahrzeugs zu optimieren und die Zielgrößen für den Kraftstoffverbrauch zu erfüllen. Der ...

