Ahrensburg (ots) - Im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen sind sichere Namensschilder von entscheidender Bedeutung - sei es in Krankenhäusern oder in Seniorenheimen. Die betreuten Personen fühlen sich besser und sicherer, wenn Sie die Namen ihrer Pfleger kennen. Der Namensschilderspezialist badgepoint® hat deshalb Namensschilder entwickelt, die den Bedürfnissen der Patienten und den Anforderungen der Pflegekräfte in der täglichen Nutzung gerecht werden. Sicher, gut sichtbar und von höchster Qualität ausschließlich "Made in Germany" und damit auch nachhaltig.Sichere Namensschilder für die Pflege unerlässlichNamensschilder für die Bereiche Pflege und Patientenversorgung müssen im Einsatz besonderen Anforderungen gerecht werden. Dazu zählen in erster Linie ein sicherer Halt und eine gute Lesbarkeit der Schrift. Der Alltag von Pflegepersonal kann sehr hektisch sein und verlangt oft vollen Körpereinsatz, daher ist ein sicheres und robustes Namensschild unerlässlich. Ob auf der Station oder im häuslichen Bereich, das Pflegepersonal steht immer im direkten Kontakt mit den Patienten. Der Spezialist badgepoint® hat mit der office Serie ein Namensschild entwickelt, das die Ansprüche von Pflegekräften optimal erfüllt. Durch die abgerundeten Ecken des Schildes wird ein Hinterhaken und Verletzen verhindert. Zugleich bietet der patentierte Magnet von badgepoint® extra starken Halt und sorgt für ein komfortables, kleidungsschonendes Tragen. Die patentierte Konstruktion sorgt dafür, dass ein Verrutschen oder Verdrehen verhindert wird und das Schild den ganzen Tag gerade und gut sichtbar an der Kleidung hält.Praktische Gestaltung der NamensschilderNamensschilder in der Pflege dienen in erster Linie dazu, sich den Patienten vorzustellen und leichter ansprechbar zu sein. "Überall, wo Menschen sich begegnen, verbessern Namensschilder von badgepoint® die Kommunikation", erklärt Wolfgang Blindow, Geschäftsführer der badgepoint® GmbH. Das Namensschild erleichtert nicht nur die Kommunikation und Ansprechbarkeit, insbesondere kann der Patient sich im Nachhinein auch besser an die Gesprächsinhalte und die Pflegekraft erinnern. Im Pflegebereich werden überwiegend Namensschilder zur Selbstbeschriftung verwendet, die individuell und flexibel beschriftet werden können. So hat man beispielsweise den Vorteil, dass neue Kollegen im Zuge eines Personalwechsels oder -zuwachses schnell ein eigenes Namensschild mit Aufdruck erhalten können. Auch bei einer Namensänderung, beispielsweise nach einer Hochzeit, kann mühelos ein neues Schild bedruckt werden. Über die badgepoint® GmbHSeit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint® hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern in dieser Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet das mittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechte Lösungen für jeden Anspruch.