Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, wies für die US-Wirtschaft im Berichtszeitraum bis zum 18. November ein moderates Wachstum aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So hätten die meisten regionalen FED-Distrikte über weiter stabil steigende Konsumausgaben und Zuwächse bei den Autoverkäufen sowie im Tourismus berichtet. Eine leichte Verbesserung sei für das Verarbeitende Gewerbe festgestellt worden, auch wenn die meisten FED-Regionen hier nach wie vor kein Wachstum wahrnehmen würden. Insgesamt falle der Ausblick der regionalen Notenbanken positiv aus, was die Einschätzung der Analysten bestätige, wonach weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank nach dem Abschluss des "mid-cycle-adjustments" (drei Reduzierungen der FED-Funds-Rate im Juli, September und Oktober um jeweils 25 BP) in den kommenden Monaten nicht zu erwarten seien. (28.11.2019/alc/a/a) ...

