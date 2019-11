Wie investiert coinIX nach der jüngsten Kapitalerhöhung? Was erwartet CEO Christoph Lymbersky vom Krypto- und Blockchain-Markt 2020? Fragen wir den neuen CEO, Christoph Lymbersky. Disclaimer: "Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der etwaig resultierenden Kursentwicklung aufgrund der Publikation profitieren: CoinIX" CoinIX will sich auf Beteiligungen an Blockchain-Projekten fokussieren. Welche sind für 2020 spannend? Und welche Krypto-Währungen aussichtsreich? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/