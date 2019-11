(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Wegen der geschlossenen US-Börsen aufgrund des Thanksgiving-Feiertages wird mit einem eher ruhigen Geschäft gerechnet. Etwas belastend wirkt, dass chinesische Politiker vor Wut darüber schäumen, dass US-Präsident Trump Gesetze zur Solidarität mit der Demokratiebewegung in Hongkong unterschrieben hat. Dies könnte weitere Handelsgespräche verkomplizieren, so die Befürchtung am Markt

Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets sieht hinter dem Gesetz eine mögliche "Steilvorlage für die Bären". Die Tatsache, dass sich die USA so deutlich auf die Seite der Demokratiebewegung in Hongkong stellen, erhöhe ganz klar das Risiko des Scheiterns eines Handelsabkommens. Zudem sei der DAX schon mehrfach an der Marke von 13.300 Punkten gescheitert. Aktuell gibt er um 0,3 Prozent nach auf 13.249 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,3 Prozent auf 3.702 Punkte.

Hoffen auf Rally nach Thanksgiving

Trotzdem bleiben Marktanalysten optimistisch: Die derzeitige Seitwärtsbewegung an den Börsen bestätige nur den übergeordneten Aufwärtstrend. Der Startschuss für eine Jahresendrally könne daher jederzeit fallen. Sie war zwar letztes Jahr ausgefallen, "sie kommt aber in 7 bis 8 von 10 Jahren vor", sagt Holger Struck von hs-livetrading. Besonders stark ist laut statistischen Auswertungen auch die Phase um Thanksgiving und die Woche danach. Allerdings werden Marktteilnehmer da zunächst auf Aussagen zu den Umsätzen am Black Friday warten. Damit könnten Konsumwerte in den kommenden Tagen weltweit in den Fokus rücken.

Leicht positiv stimmen Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Schweiz, das stärker hereinkam als erwartet. In der Eurozone werden Zahlen zum Geldmengenwachstum veröffentlicht, aus Deutschland, Italien und Spanien kommen Inflationszahlen, die auf eine leichte Beschleunigung des Preisanstiegs deuten.

Telekom-Sektor weiter im Fokus

In Europa steht weiter der Telekom-Sektor im Blick, nachdem am Vortag Spekulationen über einen Zusammenschluss von Frankreichs Orange und Deutsche Telekom umgelaufen waren. Beide Titel pendeln aber aktuell um die Nulllinie. Vodafone brechen nur optisch um 3,8 Prozent ein, da hier ein Dividendenabschlag von rund 2,3 Prozent verbucht wird. Positive Nachrichten gibt es zu Spaniens Telefonica, der umstrukturieren und ein Umsatzpotenzial von 2 Milliarden Euro heben will. Zudem will er die Cashflow-Marge dadurch um 2 Prozentpunkte steigern.

RWE fallen 0,3 Prozent und zeigen sich damit unbelastet vom Ausstieg der Stadt Düsseldorf. Die Stadt hat 5,7 Millionen Aktien zum Stückpreis von durchschnittlich 27,44 Euro verkauft. Der Verkaufspreis lag auch deutlich über dem Schlusskurs von 27,09 Euro.

Mit festeren Kursen von 0,8 Prozent zeigen sich auch Immofinanz in Wien. Der österreichische Immobilienkonzern hat die Mieterlöse im dritten Quartal um rund ein Viertel auf 71,6 Millionen Euro gesteigert. Das EBIT zog um knapp ein Drittel auf 33,7 Millionen Euro an.

Schoeller-Bleckmann ziehen 1,2 Prozent an. Der Ölfeldausrüster leidet zwar unter den schwachen Preisen in der Branche; günstig habe sich aber der Auftragseingang entwickelt.

Die Aktien des Spirituousenherstellers Remy Cointreau fallen nach Zahlen um 2,2 Prozent. Der organische Umsatz liege mit einem Minus von 3,6 Prozent im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zwar noch im Rahmen der Erwartungen, die Marge von 26,4 Prozent liege aber einen vollen Prozentpunkt unter den Schätzungen, heißt es.

Nur noch um 1,3 Prozent tiefer geht es bei der schwedischen SEB. Hier berichteten schwedische Medien über Geldwäschevorwürfe. Dies Thema sei aber mit dem Kurseinbruch vor rund zwei Wochen bereits abgedeckt worden, als die Bank über eine Kommentaranfrage berichtet hatte.

Im SDAX fallen Borussia Dortmund um 4,8 Prozent. Schwache Leistungen gegen FC Barcelona gefährden nun den Einzug in das lukrative Achtelfinale.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.704,85 -0,22 -8,00 23,44 Stoxx-50 3.357,04 -0,16 -5,46 21,63 DAX 13.242,22 -0,34 -44,85 25,41 MDAX 27.504,04 -0,10 -27,42 27,40 TecDAX 3.052,83 -0,45 -13,93 24,60 SDAX 12.149,66 0,07 8,86 27,77 FTSE 7.397,19 -0,44 -32,59 10,43 CAC 5.911,18 -0,26 -15,66 24,95 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 0,00 -0,62 US-Zehnjahresrendite 1,77 0,00 -0,91 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.25 Uhr Mi, 17.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1017 +0,10% 1,1007 1,1001 -3,9% EUR/JPY 120,57 +0,02% 120,47 120,29 -4,1% EUR/CHF 1,1003 +0,09% 1,1001 1,0990 -2,3% EUR/GBP 0,8510 +0,11% 0,8505 0,8542 -5,4% USD/JPY 109,44 -0,09% 109,45 109,36 -0,2% GBP/USD 1,2945 -0,01% 1,2942 1,2879 +1,4% USD/CNH (Offshore) 7,0292 +0,17% 7,0268 7,0206 +2,3% Bitcoin BTC/USD 7.494,51 -0,53% 7.528,01 7.268,26 +101,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,76 58,11 -0,6% -0,35 +19,1% Brent/ICE 63,88 64,06 -0,3% -0,18 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.457,26 1.454,81 +0,2% +2,45 +13,6% Silber (Spot) 17,00 16,99 +0,0% +0,01 +9,7% Platin (Spot) 893,44 895,37 -0,2% -1,93 +12,2% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,5% -0,01 +0,5% ===

