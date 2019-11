Kurz vor dem Nato-Gipfel hat Bundesaußenminister Heiko Maas sich erneut klar von der Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an dem Bündnis distanziert und vor einer Spaltung der Europäer gewarnt. "Gedankenspiele über eine Entkoppelung amerikanischer und europäischer Sicherheit machen mir Sorgen, nicht nur mit Blick auf unsere eigene Sicherheit", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Grundsatzrede bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. "Ich befürchte, dass sie Europa entzweien."

Macron hat die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit in Verteidigungsfragen gefordert. Nächste Woche kommen die Staats- und Regierungschefs der 29 Nato-Staaten in London anlässlich des 70. Geburtstag des Bündnisses zu einem Jubiläumsgipfel zusammen.

Maas und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich bereits in den vergangenen Tagen von Macron distanziert und betont, dass Europa nicht in der Lage sei, sich ohne die USA zu verteidigen. Maas hat aber die Einsetzung einer Expertenkommission vorgeschlagen, die eine Reform der Nato vorbereiten soll.

Der Außenminister warnte in seiner Grundsatzrede aber auch davor, auf einen Kurswechsel in der US-Außenpolitik bei einer Abwahl von US-Präsident Donald Trump zu hoffen. Die Neuausrichtung habe schon vor Trump begonnen und es sei unabhängig vom Ausgang der Präsidentenwahl im nächsten Jahr mit einer Fortsetzung zu rechnen. "Es reicht jedenfalls nicht, auf die Rückkehr alter Zeiten zu hoffen, denn sie werden nicht mehr komme", sagte Maas. Der Weltpolizist USA ziehe sich in sein Hauptquartier zurück und gehe von dort mit Zöllen und Sanktionen gegen seine Gegner und Konkurrenten vor./mfi/DP/mis

