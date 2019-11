Münster (ots) - (LBS). Wer kennt das nicht: Ist das Ziel erst einmal klar, fällt der Weg dorthin viel leichter. So ist das auch beim Sparen. Während das Marktforschungsinstitut Kantar berichtet, dass junge Menschen den höchsten Bedarf an Altersvorsorgeprodukten haben, hier aber am wenigsten sparen, legen Jugendliche und junge Erwachsene für das Ziel Wohneigentum schon früh erhebliche Beträge zurück. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der LBS West.Jeder der mehr als 280.000 Bausparenden zwischen 14 und 25 Jahren spart bei der LBS West jährlich im Durchschnitt rund 400 Euro. Die monatlichen Sparquoten erfüllen dabei in vielen Fällen die Voraussetzungen für den Erhalt von staatlicher Förderung. Jahr für Jahr legen junge Bausparende damit 112 Mio. Euro der LBS West für ihre Zukunftsvorsorge an. Insgesamt summiert sich die Eigenkapitalvorsorge auf ihren Bausparkonten aktuell auf 850 Mio. Euro.Eigenkapital entspricht Investitionsvolumen für 4.700 vollfinanzierte WohneinheitenLegt man den Preis einer 2018 von der LBSi in NRW vermittelten Wohnung in Höhe von 181.000 Euro zugrunde, entspricht allein dieses Eigenkapital einem Investitionsvolumen von fast 4.700 vollfinanzierten Wohneinheiten. "Für junge Menschen ist die selbstgenutzte Immobilie mehr denn je die ideale Altersvorsorge. Die Bausparkassen sind laut Kantar dabei für sie noch vor den Banken der am häufigsten genannte Ansprechpartner, um dieses Ziel erreichen", sagt LBS-Sprecher Thorsten Berg.Bausparen bildet wichtiges Eigenkapital für die spätere ImmobilienfinanzierungDer erste Abschluss eines Bausparkontos erfolgt bei der LBS West im Durchschnitt mit 13,6 Jahren. "Den Eltern ist die Zukunftsvorsorge für ihre Kinder ein echtes Anliegen. Um wichtiges Eigenkapital anzusparen, legen sie mit dem Einstieg ins Bausparen den Grundstein für den späteren Erwerb von Wohneigentum", so Thorsten Berg. Auf dem Weg dorthin folgen oft weitere Bausparverträge mit höheren Bausparsummen, um zum geeigneten Zeitpunkt mit einer soliden Eigenkapitalbasis und einem zinsgünstigen Darlehen in die konkrete Immobilien-Finanzierung zu starten.Staat unterstützt vor allem junge Bausparer mit der WohneigentumsförderungDer Staat unterstützt vor allem junge Bausparende mit seiner Wohneigentumsförderung aus Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage und Wohn-Riester. "Was viele nicht wissen, auch Wohn-Riester ist jung: 75 % aller LBS-Riester-Kunden sind unter 45 Jahre alt. Bei den Nicht-Riester-Kunden sind es nur 56 %", so Berg. Um die staatlichen Förderungen nutzen zu können, müssen unterschiedliche Bewilligungsfristen beachtet werden. Teilweise können die Gelder sogar noch mehrere Jahre rückwirkend beantragt werden. LBS-Förderexperte Thorsten Berg: "Wer sicher gehen will, dass er alle Chancen wahrt, sollte noch vor Jahresschluss seinen Berater bei Sparkassen und Landesbausparkassen ansprechen."Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56890/4452853