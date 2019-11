Bigger is Better (zumindest in dieser Hinsicht)Was für eine angenehme Überraschung! Die AshramREE-Fluorit-Lagerstätte wächst weiter.Wie heute vonCommerce Resources Corp. verkündet, entdeckten neue Laboranalysen von vertikalen Bohrungen hochgradige SelteneErdenmetalle (2,38% REO) über 64,54 m, einschliesslich einenextrem hochgradigen Abschnitt mit 3,02% REO über 28,35 m.Was diesen hochgradigen Bohrabschnitt (EC16-159) so beeindruckend macht, ist, dass die Bohrung am südlichen Rand der Lagerstätte ...

