Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker von 15,20 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt schätze die in der Tochter CropEnergies gebündelten Bioethanol-Aktivitäten des Zuckerkonzerns immer noch viel zu pessimistisch ein, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

