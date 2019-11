Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/28.11.2019/10:45) - Online-PR ist ein perfektes Tool, um Meinungsbildung zu betreiben. Richtig eingesetzt, kann Online-Guerilla-PR aber auch scheinbar bereits festgefahrene Entscheidungen wieder in Gang setzen und - wie im Fall einer medizinischen Einrichtung in Wien - auch gänzlich umkehren. Pressetherapeut Alois Gmeiner zeigt in seinem kostenlosen Live-Webinar am Freitag, den 29.11.2019 um 10 Uhr an einem konkreten Fall, wie so eine Meinungs"um"bildung mit einfachsten Mitteln gelingen kann. Titel des Webinars: "Das 1x1 zum 100 % garantierten Guerilla-PR Online Erfolg und 1.000.000 Kontakten!" Inhalt: Wie man mit Hilfe von online Guerilla-PR eine Million neue Kontakte erreicht und festgefahrene Meinungsbildung in Gang bringen kann. Gratis Anmeldung unter dem Link http://edudip.com/w/101296 - und bitte schalten Sie sich am Freitag über Ihren PC oder ein Smartphone/Tablet zu. Ende des Jahres sollte PR-Brainstorming auf Hochtouren laufen Spätestens gegen Ende des Jahres sollten sich PR-Verantwortliche in Unternehmen überlegen, für welche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen sie sich entscheiden. Da dies immer auch eine budgetäre Frage ist, steht vor allem der Nutzen im Vordergrund. Doch teures SEO mit nur minimal mehr Reaktionen und Zugriffen auf der eigenen Webseite muss nicht sein. Das Geheimnis liegt vielmehr in kreativer Online-PR mit Guerilla-Taktik. Alois Gmeiner: "Im neuen Seminar zeige ich Ihnen, wie Sie mit jeder PR-Aktion 10.000, 50.000 oder gar eine Million Kontakte erreichen - denn mehr Zugriffe auf der Webseite bedeuten immer auch mehr potenzielle neue Kunden." Live-Webinar am Freitag, den 29.11.2019 um 10 Uhr Titel: "Das 1x1 zum 100 % garantierten Guerilla-PR Online Erfolg und 1.000.000 Kontakten!" Webinarleiter: Pressetherapeut Alois Gmeiner: http://www.pressetherapeut.com Interesse an kostenloser PR-Analyse? Der Pressetherapeut gibt sofort erste PR-Tipps: pressetherapeut@chello.at (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191128014

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 04:45 ET (09:45 GMT)