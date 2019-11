FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PETS AT HOME TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (184) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 270 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 7250 (6750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 255 (155) PENCE - HSBC CUTS ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2350 (2500) PENCE - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 616 (665) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 125 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2850 PENCE - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3450 (2800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 300 (240) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS AVIVA TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 460 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH LAND CO TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - TP 630 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES DERWENT LONDON TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERW') - TP 3850 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES GREAT PORTLAND TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERW') - TP 870 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - TP 1050 PENCE - RBC CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 225 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TP 265 (245) PENCE - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 680 (695) PENCE - 'NEUTRAL'



