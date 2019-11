Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Einer Studie zufolge sind mit der geplanten bundesweiten Abstandsregelung starke Einbrüche beim Ausbau der Windenergie an Land zu erwarten. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in einer Analyse der Mindestabstände in Bayern. Dort muss seit 2014 das Zehnfache der Höhe einer Anlage als Abstand zur nächsten Wohnsiedlung eingehalten werden (10-H-Regelung). In der Folge sei der Ausbau der Windenergie um 90 Prozent zurückgegangen, heißt es in der Studie.

"Entgegen dem Bundestrend sind die Genehmigungen für Windräder in Bayern in den Folgejahren eingebrochen", erklärte Studienautor und DIW-Ökonom Jan Stede. Die Bundesregierung könnte möglicherweise schon am kommenden Dienstag über die Abstandsregeln entscheiden. Sie sind enthalten im Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), das bundesweite Mindestabstände von 1.000 Meter zwischen Wohngebieten und Windrädern vorsieht.

Dabei gilt ein Wohngebiet bereits ab fünf Wohngebäuden, wobei diese noch nicht errichtet sein müssen. Altmaier will mit der restriktiven Auslegung die Akzeptanz für Windenergie bei den Bürgern stärken. Laut DIW-Studienautor Nils May droht dieses Ziel jedoch verfehlt zu werden: "Striktere Mindestabstände stärken die Akzeptanz der Windräder in der Bevölkerung im Allgemeinen nicht." Um die Akzeptanz für die Windenergie zu erhöhen, schlagen die beiden Autoren vor, die Kommunen stärker finanziell an neuen Windkraftanlagen zu beteiligen. Damit würde die Bereitstellung von Flächen entlohnt werden.

Dass restriktive Abstandsregeln zu drastischen Einbrüchen bei der Windkraft führen können, hatten zuvor auch schon andere Studien dargelegt. Im März hatte das Umweltbundesamt berechnet, dass ein pauschaler Siedlungsabstand von 1.000 Metern die verfügbaren Flächen um 20 bis 50 Prozent reduziere. Anfang Oktober folgte ein Gutachten des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik und der Firma Navigant im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Demnach verringere ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu Ortschaften die Flächen bundesweit um 10 Prozent. Gelte der Abstand aber auch in Außenbereichen, reduziere sich der Platz um 40 Prozent.

Vor einer Woche hatte das Umweltbundesamt eine weitere Prognose vorgelegt und gewarnt, mit der Einführung der Regelung drohe Deutschland sein Ökostromziel für 2030 nicht mehr zu erreichen. Die Bundesregierung will den Anteil der Erneuerbaren Energien bis dahin eigentlich auf 65 Prozent steigern.

November 28, 2019

