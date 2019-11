Der Schweizer Energiekonzern will die erste Anlage dieser Art beim Bundesamt für Energie als Leuchtturmprojekt anmelden. Sie soll vor allem auch im Winter den benötigten Solarstrom produzieren.Es gibt bereits diverse Studien, die zeigen, dass Photovoltaik-Anlagen im alpinen Hochgebirge auch im Winter kräftig Solarstrom produzieren können. Dies will der Schweizer Energiekonzern Axpo nun mit dem Bau einer ersten Zwei-Megawatt-Anlage an der Staumauer des Muttsees in fast 2500 Meter Höhe auch beweisen. Daher treibt er derzeit das Pionierprojekt "PV Muttsee" voran und will es beim Bundesamt für Energie ...

