Die Optimierung des Immobilienportfolios des AIF ICD 9 läuft auf Hochtouren, die Gesellschaft rechnet aufgrund der hohen Nachfrage mit einer Ausplatzierung noch vor dem Jahresende. Weitere News gibt es von Immac und der US Treuhand.Primus Valor: ICD 9 könnte schon deutlich vor dem 31. Dezember 2019 schließenWie die Immobilienspezialisten von Primus Valor in einem Vertriebsschreiben bekannt geben, schreitet die Platzierung des Wohnimmobilien-AIF Primus Valor ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9 R+) mit großen Schritten voran. Mehr als 80 Millionen Euro von maximal 100 Millionen Euro Eigenkapital seien bisher schon eingeworben worden. Die Platzierungsgeschwindigkeit nehme derzeit nochmals deutlich an Fahrt auf und man rechne mit einer Schließung des Angebots noch in diesem Jahr. Zum Portrait mit Zeichnungsunterlagen:

